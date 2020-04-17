Валенсия подала жалобу в УЕФА на испанскую федерацию

Испанская «Валенсия» направила официальное письмо в УЕФА с жалобой на принятое вчера испанской федерацией футбола (RFEF) решение, в соответствии с которым левантийский клуб останется за пределами еврокубков в случае невозможности завершения чемпионата Испании.

Клуб присоединился к позиции Профессиональной футбольной лиги (LFP), в которой считают, что президент RFEF Луис Рубиалес не имеет полномочий принимать решение об утверждении действующей классификации.

Суть спора в том, что «Валенсия», идущая на 7-м месте в турнирной таблице, конкурирует за место в Лиге Европы с «Атлетиком» из Бильбао, который вышел в финал Кубка Испании. Левантийцы чувствуют себя несправедливо обиженными и направили письмо в УЕФА с копией в RFEF, чтобы явным образом указать на свое несогласие.

Клуб из Валенсии настаивает, что именно УЕФА несколько сезонов назад изменил формат распределения мест в еврокубках, а именно: финалистам Кубка не предоставляется место в Лиге Европы, а дополнительная вакансия, как в случае испанской лиги, должна отдаваться следующему (седьмому) месту чемпионата. То есть «Валенсии», а не «Атлетику» из Бильбао.