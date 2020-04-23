ВИДЕО. 45 лет назад Динамо оформило выход в финал Кубка Кубков

В ответном поединке против ПСВ киевляне хоть и проиграли, но прошли дальше по сумме двух матчей

  • 23.04.2020 10:59
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ВИДЕО. 45 лет назад Динамо оформило выход в финал Кубка Кубков
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23 апреля 1975 года в Эйндховене состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Кубков, в котором местный ПСВ принимал киевское «Динамо».

Встреча завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом, но в финал вышли киевляне, которые в первой встрече победили со счетом 3:0.

Напомним, в том году «Динамо» выиграло свой первый европейский трофей.

Стадион ПСВ. 24000 зрителей.
Судья: С. Ибаньес (Испания).

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) – «Динамо» - 2:1
Голы: 1:0, 2:1 Эдстрём (22, 85), 1:1 Буряк (77).

ПСВ (Эйндховен): Беверен, Краай, Нордквист, Крейг, Дейкерс, Хансен, В. Керкхоф, Стрик, Кейлен (Любсе, 46), Эдстрём, Р. Керкхоф.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Коньков, Мунтян (Буряк, 70), Колотов, Веремеев, Онищенко, Блохин.
Предупреждены: Коньков, Краай, Веремеев.
Удалён: Веремеев.

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Источник — Sport.ua

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