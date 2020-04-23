Ровно 17 лет назад Роналдо оформил знаменитый хет-трик на Олд Траффорд

Голы бразильца вывели «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

  • 23.04.2020 10:28
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Ровно 17 лет назад Роналдо оформил знаменитый хет-трик на Олд Траффорд
© ФК Манчестер Юнайтед. Роналдо и Рио Фердинанд

23 апреля 2003 года в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Реал» после выездного поражения со счетом 1:3.

«Сливочные» на «Олд Траффорд» трижды выходили вперед за счет голов легендарного бразильца Роналдо, но в итоге потерпели поражение 3:4, которое никак не помешало им выйти в полуфинал на «Ювентус», где они благополучно проиграли по сумме двух матчей 3:4.

Напомним, в том году Лигу чемпионов выиграл «Милан» с Андреем Шевченко.

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Источник — Sport.ua

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