ВИДЕО. Цитаишвили и Попов поддержали челлендж Игоря Суркиса

Юные футболисты «Динамо» похвастались умением чеканить мяч сидя

  • 23.04.2020 11:02
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ВИДЕО. Цитаишвили и Попов поддержали челлендж Игоря Суркиса
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили и 21-летний защитник команды Денис Попов поддержали челлендж президента киевского клуба Игоря Суркиса, который заключается в том, чтобы набивать мяч сидя.

«Приняли эстафету от Игоря Михайловича с Денисом Поповым», — прокомментировал Цитаишвили ролик в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приняли эстафету от Игоря Михалыча с @popov19 😁

Публикация от Giorgi Tsitaishvili (@giotsitaishvili11)

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Источник — Instagram

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