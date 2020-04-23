ВИДЕО. Цитаишвили и Попов поддержали челлендж Игоря Суркиса

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили и 21-летний защитник команды Денис Попов поддержали челлендж президента киевского клуба Игоря Суркиса, который заключается в том, чтобы набивать мяч сидя.
«Приняли эстафету от Игоря Михайловича с Денисом Поповым», — прокомментировал Цитаишвили ролик в Instagram.
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Источник — Instagram
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