ВИДЕО. Динамо U-14 приняло вызов Игоря Суркиса

Самая младшая академическая группа ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского всей командой откликнулась на челлендж президента клуба Игоря Суркиса, который виртуозно жонглировал мячом в положении сидя.

Это упражнение повторил тренер команды Павел Чередниченко и игроки. А директор школы Александр Ищенко отметил, что до рекорда Игоря Михайловича юным футболистам еще далеко.