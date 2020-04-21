ВИДЕО. Динамо U-14 приняло вызов Игоря Суркиса

Самая младшая академическая группа ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского всей командой откликнулась на челлендж президента клуба Игоря Суркиса, который виртуозно жонглировал мячом в положении сидя.
Это упражнение повторил тренер команды Павел Чередниченко и игроки. А директор школы Александр Ищенко отметил, что до рекорда Игоря Михайловича юным футболистам еще далеко.
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Источник — ФК Динамо Киев
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