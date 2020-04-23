Марис ВЕРПАКОВСКИС: «Отставка Михайличенко стала для меня ударом»

Бывший нападающий «Динамо» рассказал о своем переходе в киевский клуб из «Сконто»

  • 23.04.2020 10:10
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  • 1 комментарий
Марис ВЕРПАКОВСКИС: «Отставка Михайличенко стала для меня ударом»
© ФК Динамо Киев. Марис Верпаковскис

40-летний латвийский экс-форвард «Динамо» Марис Верпаковскис рассказал о своем переходе в киевский клуб из «Сконто» в 2003-м году.

«Хоть у меня уже и был определенный опыт, но переход в «Динамо» стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где «бело-синие» выступали фактически каждый год, и для меня эта команда поначалу была каким-то космосом. Поэтому я был очень рад и даже в какой-то степени удивлен, что в первый же год мне удалось завоевать место в основном составе.

На удивление мне не понадобилось много времени. Думаю, это удалось во многом благодаря тому, что «Сконто» выстроил на высоком профессиональном уровне работу в Латвии. В команде был прекрасный тренерский состав во главе с Александром Старковым, отличная инфраструктура, свои стадион и тренировочная база. Также много средств вкладывал в футбол многолетний президент Федерации футбола Латвии и «Сконто» Гунтис Индриксонс, у которого все хорошо шло в бизнесе. Без него, наверное, наши ребята не пробились бы в такие клубы, как киевское «Динамо», московский ЦСКА, лондонский «Арсенал».

Также после перехода в «Динамо» я ощущал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом. Хотя Сабо поначалу продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но при Алексее Александровиче я чувствовал намного больше доверия. Тем более это было важно для меня, поскольку я не особо верил в свои силы», — отметил Верпаковскис.

Контракт Верпаковскиса принадлежал «Динамо» с 2003-го по 2011-й годы.

Михайличенко возглавлял «Динамо» с 2002-го по 2004-й годы и с 2019-го года по настоящее время.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.04.2020 10:26
    -1
    А я уже губу раскатал, что Михайличенко подал в отставку.
    Оказывается, это дела давно минувших дней.
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