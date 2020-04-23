ВИДЕО. Ярмоленко показал, как чеканит мяч на террасе

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продемонстрировал, как работает с мячом во время карантина.
30-летний украинский вингер показал, что даже во время изоляции можно заниматься любимым делом, если иметь большое желание.
ВИДЕО. Кто хочет поучаствовать? Ярмоленко запустил необычный челлендж
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Источник — Sport.ua
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