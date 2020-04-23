ВИДЕО. Ярмоленко показал, как чеканит мяч на террасе

Украинец проводит тренировки с мячом прямо в своих апартаментах

  • 23.04.2020 09:59
  • 895 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ярмоленко показал, как чеканит мяч на террасе
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продемонстрировал, как работает с мячом во время карантина.

30-летний украинский вингер показал, что даже во время изоляции можно заниматься любимым делом, если иметь большое желание.

ВИДЕО. Кто хочет поучаствовать? Ярмоленко запустил необычный челлендж

 
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 23.04.2020 10:03
    -6
    "чеканит" чисто кацапское слово
    у нас мяч набивают
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