ВИДЕО. Ярмоленко показал, как чеканит мяч на террасе

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продемонстрировал, как работает с мячом во время карантина.

30-летний украинский вингер показал, что даже во время изоляции можно заниматься любимым делом, если иметь большое желание.

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