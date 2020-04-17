ВИДЕО. Кто хочет поучаствовать? Ярмоленко запустил необычный челлендж

Хавбек английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко запустил шуточный челлендж.

Украинский футболист в Instagram предложил фанатам принять участие в новом испытании.

Андрей с щеткой и чистящим средством решил помыть окна в своей квартире в Лондоне.

Ярмоленко сказал на английском: «Эй, ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?»