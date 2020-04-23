ВИДЕО. Самые смешные моменты сезона в мужском теннисе

Пока теннисный сезон находится на паузе, ATP предлагает вспомнить самые забавные моменты, которые случились в этом году до отмены турниров.
В подборке моменты не только с матчей, но и с тренажерных залов, трибун и послематчевых интервью.
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Источник — ATP Tour
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