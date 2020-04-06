ВИДЕО. Самые странные и необычные случаи в теннисе

Проблемы с обувью, проблемы с балансом, проблемы с рептилиями и многое другое можно увидеть в нарезке самых странных и необычных моментах во время проведения теннисных матчей в ATP туре.

В эту нарезку попали матчи с участием Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Гаэля Монфиса, Давида Налбандяна, Стефаноса Циципаса и многих других теннисистов.

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