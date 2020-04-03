ВИДЕО. Как будут выглядеть подачи теннисистов после карантина

Официальная страница Tennis TV в фейсбуке опубликовала нарезку худших подач в истории.
«Так будут выглядеть подачи теннисистов после выхода из карантина», – гласит подпись к ролику.
Напомним, теннисные соревнования высочайшего уровня будут возобновлены не раньше 13 июля.
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Источник — Facebook
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