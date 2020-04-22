Руслан КОСТЫШИН: «Футболисты выступили с инициативой сократить зарплаты»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин признался, что его команда могла подписать серьезных исполнителей. Также тренер дебютанта элитарного дивизиона рассказал о финансовом положении клуба и упомянул о строительстве нового стадиона.

– В чем феномен вашей команды?

– Феномен Колоса - в коллективе.

– Работаете над усилением?

– Мы всегда работаем в этом направлении. Если и будет какое-то усиление, не стоит ждать больше 3-4 футболистов. Велась работа над подписанием нападающего, но футболисты, которые были в поле зрения, выбрали другие страны. Среди потенциальных новичков Колоса были серьезные фамилии.

– Какая ситуация в Колосе с финансами?

– В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения.

– Какая ситуация со стадионом? До коронавируса говорили, что в мае сдадут. Сейчас какие сроки?

– Сроки не меняются. Все идет по плану. Сейчас нет смысла спешить с открытием. Этот сезон доиграем на Оболонь-Арене, а со следующего, дай бог, будем играть на новой арене.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все основные европейские чемпионаты приостановили сезон. В частности, на карантин ушли все футбольные турниры в Украине.

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