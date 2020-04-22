Андрей СТОЛЯРЧУК: «Первая лига отправляет в высший дивизион сильные клубы»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук выразил уверенность, что новички Премьер-лиги «Колос» и «Днепр-1» имеют все предпосылки для того, чтобы на долгое время закрепиться в элите.

«Мне нравятся обе команды. Я хочу отметить, что последнее время мне импонирует Первая лига, которая отправляет в высший дивизион сильные клубы. Считаю, что Колос и Днепр-1 по праву занимают место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Вспомните лобовые матчи против украинских грандов. Например, поединок Днепр-1 - Динамо, который порадовал глаз с точки зрения драматургии, качества футбола.

Мне нравится, что Колос и Днепр-1 имеют свою инфраструктуру и болельщиков. Существуют проблемы юридического характера, но есть база, на основе которой строится клуб. Здесь есть все от А до Я, начиная с фундамента, который закладывался годами и дает возможность смотреть в будущее. Думаю, в финансовом плане у обеих команд все в порядке», - уверен Андрей Столярчук.