Андрей СТОЛЯРЧУК: «Первая лига отправляет в высший дивизион сильные клубы»

Комментатор доволен уровнем второго дивизиона чемпионата Украины

  • 22.04.2020 22:38
  • 445 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Первая лига отправляет в высший дивизион сильные клубы»
© Футбол 1/2/3. Андрей Столярчук

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук выразил уверенность, что новички Премьер-лиги «Колос» и «Днепр-1» имеют все предпосылки для того, чтобы на долгое время закрепиться в элите.

«Мне нравятся обе команды. Я хочу отметить, что последнее время мне импонирует Первая лига, которая отправляет в высший дивизион сильные клубы. Считаю, что Колос и Днепр-1 по праву занимают место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Вспомните лобовые матчи против украинских грандов. Например, поединок Днепр-1 - Динамо, который порадовал глаз с точки зрения драматургии, качества футбола. 

Мне нравится, что Колос и Днепр-1 имеют свою инфраструктуру и болельщиков. Существуют проблемы юридического характера, но есть база, на основе которой строится клуб. Здесь есть все от А до Я, начиная с фундамента, который закладывался годами и дает возможность смотреть в будущее. Думаю, в финансовом плане у обеих команд все в порядке», - уверен Андрей Столярчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности