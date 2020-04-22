Денис ПОПОВ: «Михайличенко готов отдать все за Динамо»

Защитник «Динамо» - о работе с главным тренером команды Алексеем Михайличенко

  • 22.04.2020 22:01
  • 256 просмотров
  • 2 комментария
Денис ПОПОВ: «Михайличенко готов отдать все за Динамо»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о том, кто в киевском клубе является для него авторитетом:

«Михайличенко. Он действительно за «Динамо» готов все отдать. Он через все это прошел, пережил.

Если он что-то скажет – он знает, что говорит. Не то, что Вася какой-то пришел на поле и говорит: «Делай так». Его я не послушаю, а этого человека нужно слушать. 

Меня он научил быть уверенным в себе, не сомневаться. Вышел на поле – отработай на все 100%, отдай все силы, чтобы потом не было стыдно в зеркало смотреть.

Он старается помогать, поддержать словами. А так футболистов чему ты научишь? Передачу отдавать? Мы должны это все уметь».

Ранее Попов назвал самого талантливого игрока в «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 22:13
    -2
    ...отдай все силы, чтобы потом не было стыдно в зеркало на ОБЕЗЬЯНУ смотреть.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 22.04.2020 22:08
    0
    Есть еще тактика план на игру
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 22.04.2020 22:08
    0
    Есть еще тактика план на игру
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности