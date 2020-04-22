Кариус расторг контракт с Бешикташем

Голкипер был недоволен задержками и долгами по зарплате

  • 22.04.2020 21:17
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Кариус расторг контракт с Бешикташем
© Ntvspor. Лорис Кариус

Немецкий вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус расторг контракт с турецким «Бешикташем», за который выступал на правах аренды. 

По данным источника, немецкий голкипер был недоволен задержками и долгами по зарплате.

После обращения в ФИФА Кариус не согласился с планом выплат 1,6 миллиона евро долга, который ему предложил «Бешикташ», после чего и воспользовался правом одностороннего расторжения контракта.

Турецкий клуб арендовал вратаря у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 миллиона евро. В 67 матчах за «Бешикташ» Кариус пропустил 95 голов.

Ранее сообщалось, что «Герта» хочет купить Кариуса.

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