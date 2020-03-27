Герта хочет купить Кариуса

Немецкий голкипер английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящее время выступающий на правах аренды за турецкий «Бешикташ», может вернуться на родину в летнее трансферное окно.
На приобретение 26-летнего футболиста нацелилась «Герта». В соглашении Кариуса не прописана сумма отступных. Transfermarkt его стоимость оценивает примерно в 4 млн евро.
Девушка Лориса модель София Томалла живет в Берлине. Контракт немецкого голкипера с мерсисайдцами истекает в 2022 году.
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Источник — Sport1
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