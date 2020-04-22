Клуб Бекхэма хочет подписать Хамеса Родригеса

Клуб МЛС «Интер Майами» летом хочет подписать полузащитника «Реала» Хамеса Радригеса. В таком трансфере заинтересован лично владелец клуба Дэвид Бекхэм.

Хорошие отношения Бекхэма с президентом «Реала» Флорентино Пересом могут существенно помочь «Интеру Майами» подписать Родригеса. Тем более, что сам «Реал» хочет продать игрока.

В нынешнем сезоне Родригес провел за «Реал» всего 13 матчей во всех турнирах. В них он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Стоимость колумбийца оценивается в 40 миллионов евро.