Клуб Бекхэма хочет подписать Хамеса Родригеса

Колумбийский полузащитник может продолжить карьеру в МЛС

  • 22.04.2020 20:59
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Клуб Бекхэма хочет подписать Хамеса Родригеса
© instagram.com/jamesrodriguez10

Клуб МЛС «Интер Майами» летом хочет подписать полузащитника «Реала» Хамеса Радригеса. В таком трансфере заинтересован лично владелец клуба Дэвид Бекхэм.

Хорошие отношения Бекхэма с президентом «Реала» Флорентино Пересом могут существенно помочь «Интеру Майами» подписать Родригеса. Тем более, что сам «Реал» хочет продать игрока.

В нынешнем сезоне Родригес провел за «Реал» всего 13 матчей во всех турнирах. В них он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Стоимость колумбийца оценивается в 40 миллионов евро.

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Источник — Goal.com

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