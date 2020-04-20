Реал планирует продать шесть игроков

Бэйл, Хамес, Диас и другие – на выход

  • 20.04.2020 12:00
  • 371 просмотр
  • 0 комментариев
Реал планирует продать шесть игроков
© Marca

Мадридский «Реал» намерен устроить распродажу игроков в грядущее трансферное окно.

Королевский клуб готов продать Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Альваро Одриосолу, Лукаса Васкеса, Мариано Диаса и Начо.

На всех трансферах «Реал» хочет заработать больше 100 млн евро.

Благодаря этим продажам клуб сэкономить примерно 75 млн евро на зарплатах. Однако, главной проблемой может послужить то, что Бэйл не захочет покидать мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Лунин станет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности