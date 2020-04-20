Реал планирует продать шесть игроков

Мадридский «Реал» намерен устроить распродажу игроков в грядущее трансферное окно.

Королевский клуб готов продать Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Альваро Одриосолу, Лукаса Васкеса, Мариано Диаса и Начо.

На всех трансферах «Реал» хочет заработать больше 100 млн евро.

Благодаря этим продажам клуб сэкономить примерно 75 млн евро на зарплатах. Однако, главной проблемой может послужить то, что Бэйл не захочет покидать мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Лунин станет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне.