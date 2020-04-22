Юрген КЛОПП: «Ливерпуль еще не исчерпал себя»

Наставник «Ливерпуля» верит в свою команду

  • 22.04.2020 19:16
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Юрген КЛОПП: «Ливерпуль еще не исчерпал себя»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, какой будет его команда после того, как карантин завершится:

«Мы не изменимся, это точно, но наш успех будет зависеть и от других клубов, потому что у них будет шанс усилиться и измениться к лучшему. Поэтому я не представляю, какое будущее нас ожидает.

Наша команда еще не исчерпала себя, у нас есть еще много аспектов, которые можно улучшить, мы работаем над этим. У нас есть свежая кровь, мы можем улучшить команду.

Посмотрим, когда мы сможем вернуться к игре. Прежде всего, мы хотим, чтобы все были здоровы и в безопасности. Как только можно будет начать тренировки, мы приступим к ним.

Если футбол как-то может поднять всеобщее настроение, то мы вернемся к этому, но я не знаю, когда это произойдет».

Ранее сообщалось о том, что у Клоппа конфликт с Садио Мане.

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Источник — Sky Sports

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