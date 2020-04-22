У Мане конфликт с Клоппом

Вскоре форвард «Ливерпуля» может перейти в «Реал»

  • 22.04.2020 13:03
  • 420 просмотров
  • 2 комментария
У Мане конфликт с Клоппом
© Liverpool Echo

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане недоволен главным тренером команды Юргеном Клоппом. 

Сенегальский футболист обиделся на тренера за то, что тот в прошлом году в номинации «Золотой мяч» проголосовал за Вирджила ван Дейка, а не за него. 

Мане намерен продолжить карьеру в «Реале». На сенегальца рассчитывает наставник мадридцев Зинедин Зидан. 

В текущем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 38 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

 

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Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 22.04.2020 13:23
    0
    утка 100%
    Клопп по сути раскрыл Мане и типок с таким менталитетом как Садио не может просто обижаться тем более на такую чушь.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2020 13:14
    0
    Глупый предлог для недовольства.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 22.04.2020 13:23
    0
    утка 100%
    Клопп по сути раскрыл Мане и типок с таким менталитетом как Садио не может просто обижаться тем более на такую чушь.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2020 13:14
    0
    Глупый предлог для недовольства.
    Ссылка
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