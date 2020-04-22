У Мане конфликт с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане недоволен главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Сенегальский футболист обиделся на тренера за то, что тот в прошлом году в номинации «Золотой мяч» проголосовал за Вирджила ван Дейка, а не за него.
Мане намерен продолжить карьеру в «Реале». На сенегальца рассчитывает наставник мадридцев Зинедин Зидан.
В текущем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 38 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.
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Источник — Sky Sports
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Клопп по сути раскрыл Мане и типок с таким менталитетом как Садио не может просто обижаться тем более на такую чушь.
Клопп по сути раскрыл Мане и типок с таким менталитетом как Садио не может просто обижаться тем более на такую чушь.
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