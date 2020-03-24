Мане может перейти в Реал

27-летний сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане может в ближайшее время перейти в мадридский «Реал». У футболиста есть все необходимые для этого характеристики.
В текущем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 38 матчей во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.
Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 миллионов.
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Источник — Goal.com
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