Миккель ДУЭЛУНД: «Приятно знать, что Михайличенко беспокоится о нас»

Хавбек «Динамо» - о своих взаимоотношениях с главным тренером команды

  • 22.04.2020 18:53
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  • 1 комментарий
Миккель ДУЭЛУНД: «Приятно знать, что Михайличенко беспокоится о нас»
© ФК Динамо. Миккель Дуэлунд

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэулнд рассказал о том, как контактирует с главным тренером команды Алексеем Михайличенко во время карантина:

- Поддерживаешь контакт с тренерами «Динамо»?
- Да, мы общаемся и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом, нашим тренером по физподготовке. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, как я себя чувствую, что у меня происходит. Очень приятно знать, что они беспокоятся о нас.

- Уже соскучился по футболу?
- Конечно, я очень скучаю по футболу. Футбол - это то, ради чего мы живем и что мы постоянно делаем. Поэтому сейчас есть ощущение, что в жизни чего-то не хватает. Хочу как можно скорее вернуться к футболу, потому что это то, ради чего я живу.

Ранее Дуэлунд заявил, что восстановился после травмы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 19:29
    -1
    - Поддерживаешь контакт с тренерами «Даунамо»?
    - Да, мы общаемся с главным тренером Алексеем Михайличенко. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, регулярно ли я употребляю ДОПИНГ??
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