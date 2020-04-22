Миккель ДУЭЛУНД: «Приятно знать, что Михайличенко беспокоится о нас»

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэулнд рассказал о том, как контактирует с главным тренером команды Алексеем Михайличенко во время карантина:

- Поддерживаешь контакт с тренерами «Динамо»?

- Да, мы общаемся и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом, нашим тренером по физподготовке. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, как я себя чувствую, что у меня происходит. Очень приятно знать, что они беспокоятся о нас.

- Уже соскучился по футболу?

- Конечно, я очень скучаю по футболу. Футбол - это то, ради чего мы живем и что мы постоянно делаем. Поэтому сейчас есть ощущение, что в жизни чего-то не хватает. Хочу как можно скорее вернуться к футболу, потому что это то, ради чего я живу.

Ранее Дуэлунд заявил, что восстановился после травмы.