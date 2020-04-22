Андреа ПИРЛО: «Захотел стать тренером из-за Конте»

Легендарный хавбек планирует начать тренерскую карьеру

  • 22.04.2020 18:15
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
Андреа ПИРЛО: «Захотел стать тренером из-за Конте»
© instagram.com/andreapirlo21

Знаменитый итальянский полузащитник Андреа Пирло в ближайшее время хочет начать тренерскую карьеру. При этом Пирло заявил, что работа на молодежном уровне его не интересует:

«Я предпочел бы работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне нужна четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение.

Я не думаю, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд.

Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который все контролирует. Аллегри много работал, но давал не так много строгих тактических указаний.

Я захотел стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него уходило на это минут 40. Тогда я и подумал, что тоже хочу этим заниматься»

Ранее «Ювентус» предлагал Пирло возглавить молодежную команду.

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Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
    nickst
      nickst, 22.04.2020 19:08
    0
    Тирион Ланнистер
    Ссылка
    nickst
      nickst, 22.04.2020 19:08
    0
    Тирион Ланнистер
    Ссылка
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