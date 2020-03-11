Пирло летом может вернуться в Ювентус

Экс-игрок «Ювентуса» Андреа Пирло этим летом может вернуться в туринский клуб.

Как сообщает итальянская пресса, 40-летний футболист возглавит молодежную команду (U-23) клуба.

Последним клубом футболиста стал «Нью-Йорк Сити». В 2017 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

В качестве игрока Пирло выступал за «Ювентус» с 2011-го по 2015-й годы.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на молодого бразильского форварда.