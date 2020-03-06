Ювентус нацелился на молодого бразильского форварда

«Ювентуса» намерен подписать форварда «Сантоса» Кайо Жорже.
Сумма отступных в контракте 18-летнего игрока составляет 50 млн евро.
В прошлом сезоне он сыграл всего 2 матча в чемпионате Бразилии.
Также на игрока претендуют другие топ-клубы.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на Жезуса.
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Источник — Goal.com
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