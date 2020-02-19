Ювентус нацелился на Жезуса

«Ювентус» этим летом собирается купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
Как сообщает итальянская пресса, в услугах футболиста заинтересован тренер туринской команды Маурицио Сарри.
В этом сезоне Жезус провел 31 матч за «Манчестер Сити», забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить Сергея Милинковича-Савича.
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Источник — Calciomercato
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