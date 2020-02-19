Ювентус нацелился на Жезуса

Туринский клуб хочет подписать форварда «Манчестер Сити»

  • 19.02.2020 10:20
  • 748 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус нацелился на Жезуса
© Sky Sports. Габриэл Жезус

«Ювентус» этим летом собирается купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

Как сообщает итальянская пресса, в услугах футболиста заинтересован тренер туринской команды Маурицио Сарри.

В этом сезоне Жезус провел 31 матч за «Манчестер Сити», забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить Сергея Милинковича-Савича.

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Источник — Calciomercato

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Фещенко
    online
      Евгений Фещенко, 19.02.2020 11:37
    0
    Ну да. У Сити с лч борода. Надо валить
    Ссылка
    Евгений Фещенко
    online
      Евгений Фещенко, 19.02.2020 11:37
    0
    Ну да. У Сити с лч борода. Надо валить
    Ссылка
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