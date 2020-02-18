Интер и Ювентус нацелились на Милинковича-Савича

Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» заинтересованы в покупке 24-летнего сербского защитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Трансфер может обойтись в €100 миллионов.
В текущем сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 29 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.
Контракт футболиста с римским клубом рассчитан до лета 2024-го года.
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Источник — Calciomercato
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