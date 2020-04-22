ИВАНИСЕНЯ: «Интерес со стороны Динамо? Со мной никто не разговаривал»

Хавбек «Зари» опроверг слухи о том, что мог перейти в «Динамо»

  • 22.04.2020 17:52
  • 253 просмотра
  • 7 комментариев
ИВАНИСЕНЯ: «Интерес со стороны Динамо? Со мной никто не разговаривал»
© dynamo.kiev.ua. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал слухи о том, что зимой интерес к нему проявляло «Динамо» Киев:

«Интерес со стороны «Динамо»? Лично со мной никто не разговаривал. Обо всех этих слухи я узнавал из СМИ. Я был на море, отдыхал. Как все люди заходил в интернет и читал новости. Насколько это было правдой, не могу сказать.

Интересовались ли другие клубы? Официальных предложений не было, а то, что кто-то говорит обо мне или иного игрока «Зари» – это нормальные вещи, ведь команда на ходу».

Ранее Иванисеня заявил, что хочет доиграть нынешний сезон.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 22.04.2020 19:30
    0
    хоч ти змінив аву, я тебе дампіку впізнав
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.04.2020 19:29
    0
    Forever_young_13, 22.04.2020 19:24
    Шубные шавки: целофанновая Моника и Шпрота прибежали потявкать на крота
    Получите гнилую косточку от несенюка
    Как ты завуалировано предоставил то что тебя снова обоссали
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 19:24
    -1
    Шубные шавки: целофанновая Моника и Шпрота прибежали потявкать на крота
    Получите гнилую косточку от несенюка
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.04.2020 19:08
    0
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    Та с тобой вообще мало кто говорит , разве что дальнобойщики пару фраз кинут , типо : « Наклоняйся» и « Пошла вон из кабины»
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 18:39
    +4
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    И еще, кстати, ты очень хорошо позоришь ордловский клуб. Продолжай в том же духе)
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 18:38
    +3
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    Среди кучки недоносков даунеских - ты самый к0нченый. Ты гордишься этим?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    -5
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 18:39
    +4
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    И еще, кстати, ты очень хорошо позоришь ордловский клуб. Продолжай в том же духе)
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 18:38
    +3
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    Среди кучки недоносков даунеских - ты самый к0нченый. Ты гордишься этим?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 22.04.2020 19:30
    0
    хоч ти змінив аву, я тебе дампіку впізнав
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.04.2020 19:29
    0
    Forever_young_13, 22.04.2020 19:24
    Шубные шавки: целофанновая Моника и Шпрота прибежали потявкать на крота
    Получите гнилую косточку от несенюка
    Как ты завуалировано предоставил то что тебя снова обоссали
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.04.2020 19:08
    0
    Forever_young_13, 22.04.2020 18:13
    Интерес со стороны «Даунамо»? Лично со мной никакая шубная мразь не разговаривала...
    Та с тобой вообще мало кто говорит , разве что дальнобойщики пару фраз кинут , типо : « Наклоняйся» и « Пошла вон из кабины»
    Ссылка
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