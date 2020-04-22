ИВАНИСЕНЯ: «Интерес со стороны Динамо? Со мной никто не разговаривал»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал слухи о том, что зимой интерес к нему проявляло «Динамо» Киев:

«Интерес со стороны «Динамо»? Лично со мной никто не разговаривал. Обо всех этих слухи я узнавал из СМИ. Я был на море, отдыхал. Как все люди заходил в интернет и читал новости. Насколько это было правдой, не могу сказать.

Интересовались ли другие клубы? Официальных предложений не было, а то, что кто-то говорит обо мне или иного игрока «Зари» – это нормальные вещи, ведь команда на ходу».

Ранее Иванисеня заявил, что хочет доиграть нынешний сезон.