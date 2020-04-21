ИВАНИСЕНЯ: «Нас устраивает второе место, но чемпионат хочется доиграть»

Хавбек «Зари» - о судьбе нынешнего сезона УПЛ

  • 21.04.2020 23:25
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ИВАНИСЕНЯ: «Нас устраивает второе место, но чемпионат хочется доиграть»
© УАФ. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня поделился своим мнением по поводу того, что делать с нынешним сезоном УПЛ:

- Стоит ли доигрывать чемпионат УПЛ?
- Нас устраивает второе место, но с точки зрения спортивного принципа хочется доиграть чемпионат. Хочется, чтобы все было честно, ведь у каждой команды есть свои цели и задачи. Это касается как лидирующей группы, так и команд в зоне вылета.

Если же не удастся доиграть, то надо оставить так все как есть. 23-й тур сыграли, команды играли, дрались. Например, у нас в матче против «Шахтера» двое игроков получили травмы. И как сейчас отменить этот тур?

- Готова команда играть в Лиге Чемпионов?
- Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, когда чемпионат завершится, готовы ли мы.

Ранее Иванисеня рассказал о том, почему перешел в «Зарю».

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Источник — Instagram

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