ИВАНИСЕНЯ: «Нас устраивает второе место, но чемпионат хочется доиграть»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня поделился своим мнением по поводу того, что делать с нынешним сезоном УПЛ:
- Стоит ли доигрывать чемпионат УПЛ?
- Нас устраивает второе место, но с точки зрения спортивного принципа хочется доиграть чемпионат. Хочется, чтобы все было честно, ведь у каждой команды есть свои цели и задачи. Это касается как лидирующей группы, так и команд в зоне вылета.
Если же не удастся доиграть, то надо оставить так все как есть. 23-й тур сыграли, команды играли, дрались. Например, у нас в матче против «Шахтера» двое игроков получили травмы. И как сейчас отменить этот тур?
- Готова команда играть в Лиге Чемпионов?
- Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, когда чемпионат завершится, готовы ли мы.
Ранее Иванисеня рассказал о том, почему перешел в «Зарю».
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.