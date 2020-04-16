ИВАНИСЕНЯ: «Перешел в Зарю из-за Скрипника. У него европейский менталитет»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня рассказал о том, почему в прошлом году решил перейти именно в луганский клуб:

«Ключевым фактором стала возможность поработать с Виктором Скрипником. Конечно, я о нем слышал и раньше, но когда появилось конкретное предложение со стороны «Зари», мне стало интересно побольше узнать об этом специалисте. Я общался с некоторыми агентами, читал интервью Скрипника.

Уже тогда сложилось впечатление, как у нас любят говорить, что это человек с «европейским менталитетом». Поэтому очень интересно было поработать с человеком, который много лет играл в чемпионате Германии за «Вердер», выигрывал Бундеслигу, а также потом тренировал эту команду. Многие украинские игроки хотели бы поработать с таким тренером, я думаю».

Ранее Иванисеня сравнил УПЛ с чемпионатом Грузии.