ИВАНИСЕНЯ: «Перешел в Зарю из-за Скрипника. У него европейский менталитет»

Хавбек «Зари» - о Викторе Скрипнике

  • 16.04.2020 12:00
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ИВАНИСЕНЯ: «Перешел в Зарю из-за Скрипника. У него европейский менталитет»
© dynamo.kiev.ua. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня рассказал о том, почему в прошлом году решил перейти именно в луганский клуб:

«Ключевым фактором стала возможность поработать с Виктором Скрипником. Конечно, я о нем слышал и раньше, но когда появилось конкретное предложение со стороны «Зари», мне стало интересно побольше узнать об этом специалисте. Я общался с некоторыми агентами, читал интервью Скрипника.

Уже тогда сложилось впечатление, как у нас любят говорить, что это человек с «европейским менталитетом». Поэтому очень интересно было поработать с человеком, который много лет играл в чемпионате Германии за «Вердер», выигрывал Бундеслигу, а также потом тренировал эту команду. Многие украинские игроки хотели бы поработать с таким тренером, я думаю».

Ранее Иванисеня сравнил УПЛ с чемпионатом Грузии.

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Источник — Football.ua

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