Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «УПЛ намного сильнее чемпионата Грузии»

Хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня сравнил УПЛ с чемпионатом Грузии, где он выступал в 2018-2019 годах за «Динамо» Тбилиси:

- Насколько сильно отличаются чемпионаты Грузии и Украины? Условно, если уберем «Шахтер», «Динамо» и «Зарю» из УПЛ – это будет два одинаковых чемпионата?

- Нет, это нет так. Главное отличие в том, что в Грузии футбол более открытый. Игроки больше любят проявлять индивидуальные качества. Если команда находится на последнем месте, это не значит, что она не умеет играть в футбол.

Они все равно будут напористы, будут искать возможности, как забить гол. Единственная проблема, что некоторым командам не хватает дисциплины в обороне. Защита у многих коллективов слабая.

Украинский чемпионат намного сильнее: здесь и физически команды лучше готовы, и темп намного выше. В Украине больше команд и игроков более технических, которые пытаются играть через пас, и все реже через длинную передачу.