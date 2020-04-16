Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «УПЛ намного сильнее чемпионата Грузии»

Полузащитник «Зари» сравнил украинское и грузинское первенство

  • 16.04.2020 10:24
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «УПЛ намного сильнее чемпионата Грузии»
© dynamo.kiev.ua. Дмитрий Иванисеня

Хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня сравнил УПЛ с чемпионатом Грузии, где он выступал в 2018-2019 годах за «Динамо» Тбилиси:

- Насколько сильно отличаются чемпионаты Грузии и Украины? Условно, если уберем «Шахтер», «Динамо» и «Зарю» из УПЛ – это будет два одинаковых чемпионата?
- Нет, это нет так. Главное отличие в том, что в Грузии футбол более открытый. Игроки больше любят проявлять индивидуальные качества. Если команда находится на последнем месте, это не значит, что она не умеет играть в футбол.

Они все равно будут напористы, будут искать возможности, как забить гол. Единственная проблема, что некоторым командам не хватает дисциплины в обороне. Защита у многих коллективов слабая.

Украинский чемпионат намного сильнее: здесь и физически команды лучше готовы, и темп намного выше. В Украине больше команд и игроков более технических, которые пытаются играть через пас, и все реже через длинную передачу.

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Источник — Football.ua

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