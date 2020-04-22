Ювентус готов отдать Бернардески за Жоржиньо

«Ювентус» нацелен на хавбека Жоржиньо.
В услугах футболиста заинтересован тренер туринцев Маурицио Сарри, который работал с Жоржиньо в «Наполи» и «Челси».
За итальянского полузащитника «Ювентус» готов отдать Федерико Бернардески.
Ранее сообщалось, что «Ювенутс» также хочет подписать Нголо Канте.
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Источник — Calciomercato
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