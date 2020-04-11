Ювентус, Реал и ПСЖ готовы побороться за Канте

«Ювентус» борется с «Реалом» и ПСЖ за полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Как сообщает Football Italia, на хавбека рассчитывает главный тренер туринцев Маурицио Сарри, который работал с ним, когда возглавлял «Челси».
Отмечается, что «Ювентус» готов включить в сделку одного из своих игроков - Миралема Пьянича, Даниэле Ругани или Алекса Сандро.
Ранее сообщалось, что за Канте «Челси» хочет получить 80 млн.
В этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил три гола.
Источник — Football-Italia
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