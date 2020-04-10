Челси хочет продать Канте за 80 млн евро

Лондонский «Челси» хочет продать 20-летнего хавбека сборной Франции Нголо Канте в летнее трансферное окно.
По данным источника, «синие» знают об интересе к 29-летнему полузащитнику со стороны «Реала» и ПСЖ и готовы отпустить француза за 80 миллионов евро.
Отметим, что в этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил три гола.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» нацелилась на Канте.
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Источник — 90min
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