ФОТО. Не стригся и не брился. Матвиенко шокировал читателей новой прической

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко шокировал читателей соцсетей своей новой прической.
Жена футболиста Анна показала свежее фото Николая в Instagram. Похоже, футболист на карантине не стригся и не брился.
Напомним, зимой сорвался переход Матвиенко в лондонский «Арсенал».
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Источник — Sport.ua
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