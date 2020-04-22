ФОТО. Не стригся и не брился. Матвиенко шокировал читателей новой прической

Жена футболиста Анна показала свежее фото Николая в Instagram

  • 22.04.2020 15:14
  • 2336 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Не стригся и не брился. Матвиенко шокировал читателей новой прической
© Instagram

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко шокировал читателей соцсетей своей новой прической.

Жена футболиста Анна показала свежее фото Николая в Instagram. Похоже, футболист на карантине не стригся и не брился.

Напомним, зимой сорвался переход Матвиенко в лондонский «Арсенал». 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2020 15:59
    0
    Ему еще в руки калаш, зеленую повязку на лобик и вылетый борец за ислам...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.04.2020 15:47
    0
    Евгений Клопотенко
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 22.04.2020 15:40
    0
    Варламов, ты?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 15:35
    0
    Что у него сзади на столе? Бутылки какие-то, банки, чашки
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 22.04.2020 15:30
    -2
    імідж,якраз підходящий бомжоклубу
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 15:24
    0
    Это за месяц столько наросло? Карантин решили вводить 11 марта, но фактически все закрылось позже.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2020 15:21
    +1
    На Беню Коломойского похож.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.04.2020 15:21
    +1
    На Беню Коломойского похож.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.04.2020 15:59
    0
    Ему еще в руки калаш, зеленую повязку на лобик и вылетый борец за ислам...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.04.2020 15:47
    0
    Евгений Клопотенко
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 22.04.2020 15:40
    0
    Варламов, ты?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.04.2020 15:35
    0
    Что у него сзади на столе? Бутылки какие-то, банки, чашки
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.04.2020 15:24
    0
    Это за месяц столько наросло? Карантин решили вводить 11 марта, но фактически все закрылось позже.
    Ссылка
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