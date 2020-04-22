СТЕПАНЮК: «Сокращение зарплат? Надеюсь на мудрое решение руководства»

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк порассуждал о возможном сокращении зарплаты.
«Сокращение зарплат? Надеемся на мудрое решение руководителей в этом вопросе. Знаю, что сейчас у них несколько другие задачи - немалые средства генерального партнера клуба Ferrexpo тратятся на поддержку больниц. Закончится период карантина, а там посмотрим. Разговора на эту тему пока не было», - сказал Степанюк.
Ранее о приостановке сезона высказался главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.
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Источник — ФК Ворскла
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