СТЕПАНЮК: «Сокращение зарплат? Надеюсь на мудрое решение руководства»

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк порассуждал о возможном сокращении зарплаты.

«Сокращение зарплат? Надеемся на мудрое решение руководителей в этом вопросе. Знаю, что сейчас у них несколько другие задачи - немалые средства генерального партнера клуба Ferrexpo тратятся на поддержку больниц. Закончится период карантина, а там посмотрим. Разговора на эту тему пока не было», - сказал Степанюк.

Ранее о приостановке сезона высказался главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.