Юрий МАКСИМОВ: «Обидно, Ворскла только набрала ход, а тут бац, и пауза»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, чем занимается во время карантина, а также поделился мыслями относительно того, как доиграть этот сезон УПЛ.

— Сейчас сижу безвылазно на даче, смотрю фильмы, сериалы, больше времени уделяю ребенку.

— Как ваши подопечные получают индивидуальные задания?

— Они хотят тренироваться, но сейчас ведь все запрещено. Проводят индивидуальные пробежки, делается силовая работа в домашних условиях.

— Если чемпионат возобновится, за какой срок можно завершить сезон?

— А чего на нас акцентировать внимание, «Ворскла» ведь находится во второй шестерке, а главные разборки наверху. Но вообще я не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня. Ребята молодые, им ведь не по 35 лет, так что соревновательный ритм они должны выдержать.

— Тем не менее, у «Ворсклы» еще есть шансы побороться за еврокубовую зону.

— Будем стараться. Обидно только, что команда вроде набрала ход, а тут бац, и вынужденная пауза. Но ничего, это мы переживем. Главное, чтобы побыстрее закончилась пандемия и все начали жить обычной жизнью.

Ранее о том, как продолжить сезон высказался Владимир Шаран.