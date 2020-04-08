Юрий МАКСИМОВ: «Обидно, Ворскла только набрала ход, а тут бац, и пауза»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, чем занимается во время карантина, а также поделился мыслями относительно того, как доиграть этот сезон УПЛ.
— Сейчас сижу безвылазно на даче, смотрю фильмы, сериалы, больше времени уделяю ребенку.
— Как ваши подопечные получают индивидуальные задания?
— Они хотят тренироваться, но сейчас ведь все запрещено. Проводят индивидуальные пробежки, делается силовая работа в домашних условиях.
— Если чемпионат возобновится, за какой срок можно завершить сезон?
— А чего на нас акцентировать внимание, «Ворскла» ведь находится во второй шестерке, а главные разборки наверху. Но вообще я не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня. Ребята молодые, им ведь не по 35 лет, так что соревновательный ритм они должны выдержать.
— Тем не менее, у «Ворсклы» еще есть шансы побороться за еврокубовую зону.
— Будем стараться. Обидно только, что команда вроде набрала ход, а тут бац, и вынужденная пауза. Но ничего, это мы переживем. Главное, чтобы побыстрее закончилась пандемия и все начали жить обычной жизнью.
Ранее о том, как продолжить сезон высказался Владимир Шаран.
Источник — zbirna.com
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