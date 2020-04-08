Владимир ШАРАН: «У нас есть время, чтобы закончить чемпионат до конца июля»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился своим мнением о том, как нужно поступить с чемпионатом Украины текущего сезона, который, напомним, поставлен на паузу из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Каждый футболист, каждый тренер, каждая команда хочет доигрывать чемпионат Украины. Считаю, нужно подождать до конца апреля. Тогда ситуация, скорее всего, прояснится.

Пока же можно точно говорить о том, что у нас еще есть время, чтобы закончить чемпионат до конца июля. Учитывая оглашенные рекомендации ФИФА, думаю, за полтора месяца мы успеем доиграть и чемпионат Украины, и Кубок Украины», - сказал Шаран.

Напомним, в чемпионате Украины текущего сезона сыграно 23 тура из 32. В Кубке же Украины осталось провести три матча: два полуфинальных поединка и финал.