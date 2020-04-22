ОФИЦИАЛЬНО. Кучук – главный тренер Динамо Минск

Минское «Динамо» официально сообщило имя нового тренера. Им стал бывший наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» Леонид Кучук.

На тренерском мостике Кучук сменил Сергея Гуренко, которого отправили в отставку 20 апреля.

По итогам прошлого сезона «Динамо Минск» заняло четвертое место в чемпионате страны. В Высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

Последним местом работы Леонида Кучука был львовский «Рух», который 60-летний тренер оставил в декабре 2019 года.