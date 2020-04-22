Чеберко прокомментировал слухи о возможном переходе в Динамо

Защитник «Зари» уверяет, что к нему никто не обращался

  • 22.04.2020 11:26
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Чеберко прокомментировал слухи о возможном переходе в Динамо
© ffu.ua. Евгений Чеберко

Защитник «Зари» Евгений Чеберко прокомментировал слухи об интересе со стороны киевского «Динамо».
 
— Разные ресурсы давали информацию, что тобой интересуется «Динамо»…
— На меня это сильно не повлияло. Было чуть-чуть приятно. Все-таки ничего плохого в этой новости нет. Тем более, когда вроде тобой «Динамо» (Киев) интересуется, значит что-то ты делаешь правильно. 

Мне брат скинул эту новость. А я про это вообще не слышал. Мне никто не звонил, никто ко мне не обращался, и никто не говорил, что есть такое предложение. Может быть, это в СМИ так написали. Так ведь часто делают. А на самом деле, эти команды и близко не интересуются этими игроками.

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Источник — Sportarena

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