Евгений ЧЕБЕРКО: «Таблица больше на Динамо давит. Заря мечтает о 2-м месте»

«Динамо», «Заря» и «Десна» во второй части сезона УПЛ продолжат борьбу за 2-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Защитник «Зари» Евгений Чеберко отметил, что команда мечтает обойти соперников.

«Почему таблица должна на нас давить? Потому что борьба за 2-е место? Но это наша мечта, и мы хотим использовать этот шанс, побороться за 2-е место. А турнирная таблица, наверное, на «Динамо» давит», - сказал Чеберко.

Киевляне опережают «Зарю» на 2 очка.