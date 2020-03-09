Евгений ЧЕБЕРКО: «Таблица больше на Динамо давит. Заря мечтает о 2-м месте»

«Динамо», «Заря» и «Десна» во второй части сезона УПЛ продолжат борьбу за 2-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Защитник «Зари» Евгений Чеберко отметил, что команда мечтает обойти соперников.
«Почему таблица должна на нас давить? Потому что борьба за 2-е место? Но это наша мечта, и мы хотим использовать этот шанс, побороться за 2-е место. А турнирная таблица, наверное, на «Динамо» давит», - сказал Чеберко.
Киевляне опережают «Зарю» на 2 очка.
Источник — ПРОФУТБОЛ
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