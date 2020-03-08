Стали известны первая и вторая шестерки УПЛ

После 22-го тура чемпионата Украины стали известны окончательные шестерки, которые будут играть между собой во втором этапе турнира.

Шестое место в турнирной таблице сохранил «Колос», который уступил «Шахтеру» (3:4). До последнего на место в топ-6 претендовал «Мариупол», но клуб уступил «Днепру-1» (0:3) и в итоге занял 8-е место.

Первая шестерка: «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна», «Александрия», «Колос».

Вторая шестерка: «Днепр-1», «Мариуполь», «Львов», «Ворскла», «Олимпик», «Карпаты».

Таким образом, на втором этапе будут сыграны 10 туров. Первые шесть команд разыграют путевки в еврокубки. А команды с 7-го по 12-е места будут вести борьбу за сохранение в элитном дивизионе. Последняя команда напрямую вылетит в первую лигу.

Турнирная таблица УПЛ