От лагеря беженцев до основы Баварии. История Альфонсо Дэвиса

Когда «Бавария» зимой прошлого года покупала у «Ванкувер Уайткэпс» 18-летнего флангового нападающего Альфонсо Дэвиса, многие не придали этому трансферу особого значения. Во-первых, суммой трансфера в 10 миллионов евро, по современным меркам, никого не удивить. Во-вторых, никто не верил, что канадский тинейджер способен выиграть конкуренцию у Кингсли Комана и Сержа Гнабри.

Многие рассчитывали, что Дэвис станет хорошей инвестицией в будущее. Но никто не и подумать не мог, что это будущее наступит так скоро. Уже сейчас Фонзи, как его лаского называют в Мюнхене, является железным игроком стартового состава, и претендентом на звание главного открытия сезона в Бундеслиге. Позавчера, несмотря на карантин, «Бавария» продлила с ним контракт до лета 2025. Само собой, на улучшенных условиях.

Но, прежде чем достигнуть таких высот, семья Дэвиса прошла очень сложный и тернистый путь.

Лагерь беженцев и иммиграция в Канаду

Родители Альфонсо родом из Либерии, но сам он никогда не бывал на исторической родине. Всему виной гражданская война, которая длилась с 1999 по 2003 годы. Виктория и Дебеа Дэвисы были вынуждены бежать в Гану, где в лагере беженцев Будубурам и родился будущий основной игрок «Баварии».

Мать Фонзи с ужасом вспоминает те времена в Либерии. По ее словам, однажды она была в магазине, куда забежали вооруженные люди, схватили нескольких людей из очереди, и расстреляли у всех на глазах. Каждый день превращался в борьбу за жизнь, а на улицах было полно трупов.

Условия в Будубураме были не особо лучше, но там хотя бы никто не стрелял. В итоге единственным выходом оказалась эмиграция далеко за пределы Африки. Дэвисы стали участниками программы «Переселение», запущенной ООН. Благодаря ей, десятки миллионов беженцев смогли обрести свои дома в США, Австралии, Великобритании, Швеции, Норвегии или Канаде.

Так, когда семейство Дэвисов оказалось в Северной Америке, Альфонсо было лишь пять лет. Его мама смогла устроиться охранником в школе, а отец попал на птицефабрику. Жизнь стала налаживаться.

Дэвис пробовал себя в хоккее, но футбол понравился больше

Из любого физически крепкого и выносливого парня в Канаде обязательно попробуют сделать хоккеиста. Это аксиома. Но Дэвис выдержал ровно три тренировки. Паренек не успевал следить за передвижением шайбы, которая наносила ему больные удары. Позднее Фонзи признался, что не понимает, но очень уважает хоккейных вратарей, которые соглашаются добровольно ложиться под обстрел этими снарядами.

Благо, в Канаде действует система Free Footie, позволяющая бесплатно заниматься спортом детям из бедных и неблагополучных семей. На выбор, помимо хоккея, предоставляются баскетбол, американский футбол, регби и соккер. Родители Фонзи приняли решение отдать сына на футбол. И это предопределило всю их дальнейшую жизнь.

Попадание в «Ванкувер Уайткэпс» и дебют в МЛС

С 11 лет Фонзи занимался в академии «Эдмонтона», но уже тогда его первый тренер Марко Боссио видел, каким талантом обладает мальчишка. В одном из матчей против академии «Ванкувера» он попросил директора соперников дождаться матча между восьмиклассниками. Он дождался, и был в шоке.

Боссио сравнивал Дэвиса с Арьеном Роббеном, и еще тогда говорил, что мечтает увидеть его именно в «Баварии».

Уже через год Дэвис перебрался в «Ванкувер», а дальше все развивалось слишком быстро.

17 августа 2016 года Альфонсо дебютировал за главную команду «Уайткэпс» в матче против «Орландо». На тот момент вингеру исполнилось лишь 15 лет, 8 месяцев и 15 дней! Тем самым канадец стал вторым самым молодым игроком в истории МЛС. Рекорд все еще принадлежит тому самому легендарному Фредди Аду, который начал играть за «ДС Юнайтед» еще в 14 лет.

Почти через год, в возрасте 16 лет, 7 месяцев и 2 дней, Дэвис впервые сыграл за сборную Канады. Это рекорд за всю историю местного футбола! Сейчас в его активе уже 17 матчей и 5 голов за сборную, а в стране его называют «футбольным Сидни Кросби». Многие считают, что наличие такого игрока в составе может помочь «красным» пробиться на чемпионат мира-2022. До этого канадцы пробивались на мундиаль лишь единожды – в 1986 году.

Два года назад Фонзи представил Канаду на конгрессе ФИФА, по ходу которого его страна, совместно с США и Мексикой, получила право проведения ЧМ-2026.

Прорывом для тинейджера стал сезон 2018 года, когда Дэвис отметился 8 голами и 10 ассистами в МЛС. В борьбу за таланта вступили «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария», но Фонзи решил, что в Бундеслиге у него будет больше возможностей проявить себя. И он не прогадал.

Приход Флика и смена амплуа

Нико Ковач не особо доверял Дэвису. Если не сказать, что не доверял вообще. При хорватском тренере за всю вторую половину минувшего сезона Фонзи сыграл в Бундеслиге лишь 74 минуты. Как правило, он изредка подменял в концовках матчей Сержа Гнабри, Франка Рибери и Кингсли Комана.

Текущий сезон тинейджер и вовсе начал во второй команде клуба, которая выступает в третьей лиге. Ходили даже слухи, что «Бавария» может отдать Дэвиса в аренду в один из середняков Бундеслиги, чтобы тот набирался опыта. Но Ковач стал чуть больше доверять Фонзи, и оставил его в основной обойме. А потом пришел Ханси Флик.

Новый главный тренер «рекордмайстеров» оказался в очень тяжелой ситуации перед домашней игрой с «Боруссией» Д. Основные центрбеки Никлас Зюле и Люка Эрнандес выбыли из-за травм, а Жером Боатенг пропускал игру из-за дисквалификации. Номинальных центрбеков не осталось в обойме в принципе.

Флик нашел оригинальное решение. Вместе с Хави Мартинесом в центре обороны вышел Давид Алаба, который ранее имел незначительный опыт игры на этой позиции. Место австрийца на левом фланге обороны занял именно Дэвис. При Коваче канадец играл на этой позиции только в матчах с «Падерборном» и «Унионом», где работы на своей половине поля было минимум. А тут сразу «Боруссия».

Дэвис был настолько хорош, что Люсьен Фавр заменил Джейдона Санчо уже на 36-й минуте. Канадец просто съел звездного тинейджера дортмундцев. В тот вечер канадец совершил 7 отборов и 3 успешных обводки, а его точность передач составила 94%!

С тех пор Дэвис больше не покидал основной состав «Баварии» в этом сезоне Бундеслиги. Более того, по ходу лишь двух матчей Флик менял Фонзи: против «Герты» (4:0) на 80-й минуте и с «Хоффенхаймом» (6:0) на 63-й. Лишь в двух играх при новом тренере Дэвис, по версии WhoScored, получал оценку ниже 7 баллов. Средняя его оценка от самого авторитетного издания Германии Kicker составляет очень высокие 3,11. Лучше в «Баварии» только у Левандовски, Киммиха, Нойера, Мюллера и Алабы.

В свои 19 лет Дэвис уже стал одним из лучших левых защитников мира, хоть и играет на данной позиции несколько месяцев. И это только начало его многообещающего футбольного пути.

А еще он звезда TikTok

Помимо футбола, в детстве Дэвис посещал театральный кружок. Сейчас эти умения ему очень помогают, чтобы завоевывать аудиторию в новой модной социальной сети TikTok.

Дэвис регулярно креативит и создает максимально вирусные ролики. На данный момент на его профиль подписалось 685 тысяч человек, а число лайков вот-вот достигнет 12 миллионов.



Илья КВИТКИН