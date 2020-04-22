НАГОРНЯК: «Уверен, что чемпионат придется заканчивать без зрителей»

Специалист считает, что клубы потеряют не так много в денежном эквиваленте

  • 22.04.2020 09:52
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НАГОРНЯК: «Уверен, что чемпионат придется заканчивать без зрителей»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, как придется доигрывать чемпионат.

— Наставник «Десны» Александр Рябоконь высказал мнение о пожарном варианте — сыграть четыре тура (до окончания первого круга второго этапа).
— В данном случае любой вариант имеет право на жизнь. Также как и тот, при котором вообще сыграть не придется, но об этом не хочется думать. У меня есть вера в то, что чемпионат удастся доиграть в полном объеме. 

— В нынешней ситуации ветеранам будет сложнее набирать форму?
— Не думаю. Ветераны знают свой организм, лишнего движения они не сделают. Опыт — большое дело, важно уметь прочитать ситуацию. Это я могу сказать по себе, когда в 35-летнем возрасте  заканчивал карьеру в запорожском «Металлурге», выступая на позиции опорного полузащитника. 90 минут я выдерживал без проблем.

— Качество футбола может ухудшиться?
— Здесь многое будет зависеть от того, насколько хорошо команды смогут подготовиться к официальным матчам. Все сейчас тренируются индивидуально, возможно, чуть позже игроки начнут работать группами. Так что вполне возможно, что физические кондиции у исполнителей будут на уровне.  

— Доигрывать сезон придется без зрителей?
— Более чем уверен. Но мы пока и не можем похвастать присутствием большой аудитории на стадионах, поэтому в денежном эквиваленте клубы потеряют немного. Жаль только, что атмосфера на аренах будет чуть не та, но здоровье превыше всего. Лучше лишний раз перестраховаться, чтобы позже все вернулись к нормальной жизни.

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Источник — zbirna.com

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