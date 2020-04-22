Сергей НАГОРНЯК: «Двух недель подготовки будет достаточно»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Нагорняк верит, что сезон удастся доиграть в полном объеме.

— Не думаю, что дальше оттягивать нельзя. В запасе еще будет пару недель. Просто в таком случае можно еще сократить летний перерыв между чемпионатами. Если УЕФА говорит, что еврокубки завершатся в августе, то новый еврокубковый сезон начнется не раньше октября.

Мне кажется, что к 12 мая, если карантин продлят до этого срока, картина с пандемией будет иметь более конкретные очертания. В Австрии, в Чехии команды понемногу уже начинают тренироваться, а немецкая Бундеслига вообще хочет возобновить соревнования 9 мая…

Для того, чтобы привести команды к боевой готовности 20 дней — оптимальный срок, но в связи с форс-мажорной ситуацией, думаю, можно справиться и за две недели. Главное, чтобы УАФ дала сигнал для возобновления работы при условии положительной динамики CОVID-19.

— Девять туров, поединки Кубка Украины плюс переходные матчи — за какое время можно пройти этот путь?

— В сезоне-2014/2015, когда мы с «Днепром» доходили до финала Лиги Европы, коллектив часто проводил по два поединка в неделю — и ничего, выдержал. Раньше, выступая в Китае, мне тоже часто доводилось играть в таком режиме. Это самый приемлемый график матчей для футболистов, которые любят говорить, что лучше играть, чем тренироваться. В Европе многие команды выступают в таком ритме. Да, будет тяжело, ведь большинство наших тренеров не имеют опыта такой работы. Но для футболистов, повторюсь, это то, что надо. Важно сейчас себя держать в хорошей физической форме, в противном случае возрастет риск получения травмы. Не вижу проблемы в том, чтобы завершить соревнования за полтора месяца.

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