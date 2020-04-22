Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер, возможно, величайший игрок в истории»

Серб признался, что смирился с тем, что в матчах с Федерером и Надалем фаны болеют не за него

  • 22.04.2020 07:59
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер, возможно, величайший игрок в истории»
© ATP. Новак Джокович и Роджер Федерер

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович рассказал, почему зрители практически всегда болеют против него в матчах с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
 
«Роджер, возможно, величайший в истории. Парень, который нравится всему миру. Я не ожидаю, что в наших матчах зрители будут на моей стороне, я с этим смирился, потому что это Роджер. 
 
С Рафой та же история. Я думаю, что это скорее их величие, чем то, что я делаю что-то не так», – сказал Джокович.

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