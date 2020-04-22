Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер, возможно, величайший игрок в истории»

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович рассказал, почему зрители практически всегда болеют против него в матчах с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.



«Роджер, возможно, величайший в истории. Парень, который нравится всему миру. Я не ожидаю, что в наших матчах зрители будут на моей стороне, я с этим смирился, потому что это Роджер.



С Рафой та же история. Я думаю, что это скорее их величие, чем то, что я делаю что-то не так», – сказал Джокович.

Читайте также: Новак ДЖОКОВИЧ: «Лично я против вакцинации»