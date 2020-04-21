Андрей ПЯТОВ: «Ахметов любит всех воспитанников Шахтера»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о том, кто является любимчиками президента клуба Рината Ахметова:

«Он Ракицкого любил, он вообще очень любит воспитанников академии «Шахтера». Тот же Селезнев, Виценец. Он всегда переживает за них, а если надо – поможет.

Своих родных воспитанников он всегда будет поддерживать. Он до сих пор может набрать Ракицкого или Виценца – без проблем».

Ранее Пятов заявил, что всегда будет поддерживать Ракицкого.