Андрей ПЯТОВ: «Ахметов любит всех воспитанников Шахтера»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о том, кто является любимчиками президента клуба Рината Ахметова:
«Он Ракицкого любил, он вообще очень любит воспитанников академии «Шахтера». Тот же Селезнев, Виценец. Он всегда переживает за них, а если надо – поможет.
Своих родных воспитанников он всегда будет поддерживать. Он до сих пор может набрать Ракицкого или Виценца – без проблем».
Ранее Пятов заявил, что всегда будет поддерживать Ракицкого.
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Источник — FootballHub
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