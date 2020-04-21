БАКАЛОВ: «Уход из Львова? Никакого скандала и подводных течений не было»

Наставник «Руха» - о своем уходе из другого львовского клуба

  • 21.04.2020 23:38
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БАКАЛОВ: «Уход из Львова? Никакого скандала и подводных течений не было»
© fcrukh.com

Главный тренер «Руха» Юрий Бакалов рассказал о том, почему в прошлом году покинул ФК «Львов»:

- Почему Вы покинули ФК «Львов»?
- Не хотелось бы повторяться, но если вопрос есть… Это уже перевернутая страница, но повторюсь: никакого скандала, никаких подводных течений не было. Был нормальный мужской разговор. Поговорили, пожали руки и разошлись.

- Хотели бы вы переманить в «Рух» некоторых игроков «Львова»?
- Ну, хотел бы или нет, это такой вопрос… Игроки «Львова» на контрактах, и тут мало что зависит просто от моего желания. Состав, с которым я работаю в «Рухе» меня полностью удовлетворяет, поэтому смысла приглашать кого-то на данный момент я не вижу.

- Где лучше условия: во «Львове» или в «Рухе»?
– Не хочется кого-то выделять. По тем условиям, что есть у «Львова» и «Руха», то на первом месте, конечно, «Рух».

Ранее «Рух» представил клубную академию.

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Источник — YouTube

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