Томаш КЕНДЗЕРА: «Сегодня провел первую тренировку с мячом»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о том, как изменился его распорядок дня во время карантина:
«Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому.
Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день».
Ранее Кендзера назвал лучших игроков «Динамо».
Источник — ФК Динамо Киев
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