Томаш КЕНДЗЕРА: «Сегодня провел первую тренировку с мячом»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о том, как изменился его распорядок дня во время карантина:

«Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому.

Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день».

Ранее Кендзера назвал лучших игроков «Динамо».