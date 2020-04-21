Томаш КЕНДЗЕРА: «Сегодня провел первую тренировку с мячом»

Защитник «Динамо» - о том, как живет во время карантина

  • 21.04.2020 22:26
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Сегодня провел первую тренировку с мячом»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о том, как изменился его распорядок дня во время карантина:

«Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому.

Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день».

Ранее Кендзера назвал лучших игроков «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

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