Томаш КЕНДЗЕРА: «Цыганков и Вербич - лучшие игроки Динамо»

Защитник оценил нынешних футболистов команды

  • 21.04.2020 21:35
  • 145 просмотров
  • 2 комментария
Томаш КЕНДЗЕРА: «Цыганков и Вербич - лучшие игроки Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера в прямом эфире на клубной странице «Динамо» в Instagram ответил на некоторые вопросы болельщиков.

- Кого ты считаешь лучшим игроком «Динамо» на данный момент?

- Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

- А за всю историю киевского «Динамо»?

- Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.

- Можешь описать Михайличенко как человека?

- Он очень добрый человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх.

- Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?

- Работаем немного по-другому, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты, должны это воплощать на футбольном поле.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 21:45
    0
    Forever_young_13, 21.04.2020 21:42
    - Кого ты считаешь лучшим игроком «Динамо» на данный момент?
    - Себя.
    - А за всю историю киевского «Динамо»?
    - Беляш.
    - Можешь описать Михайличенко как человека?
    - Унылое гавно.
    - Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?
    - Физруки все одинаковы
    Даже во время пандемии, бояру в ордло исправно завозят, судя по всему
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 21.04.2020 21:42
    -2
    - Кого ты считаешь лучшим игроком «Динамо» на данный момент?
    - Себя.
    - А за всю историю киевского «Динамо»?
    - Беляш.
    - Можешь описать Михайличенко как человека?
    - Унылое гавно.
    - Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?
    - Физруки все одинаковы
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 21:45
    0
    Forever_young_13, 21.04.2020 21:42
    - Кого ты считаешь лучшим игроком «Динамо» на данный момент?
    - Себя.
    - А за всю историю киевского «Динамо»?
    - Беляш.
    - Можешь описать Михайличенко как человека?
    - Унылое гавно.
    - Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?
    - Физруки все одинаковы
    Даже во время пандемии, бояру в ордло исправно завозят, судя по всему
    Ссылка
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