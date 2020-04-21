Томаш КЕНДЗЕРА: «Цыганков и Вербич - лучшие игроки Динамо»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера в прямом эфире на клубной странице «Динамо» в Instagram ответил на некоторые вопросы болельщиков.

- Кого ты считаешь лучшим игроком «Динамо» на данный момент?

- Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

- А за всю историю киевского «Динамо»?

- Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.

- Можешь описать Михайличенко как человека?

- Он очень добрый человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх.

- Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?

- Работаем немного по-другому, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты, должны это воплощать на футбольном поле.